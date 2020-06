Mladić iz BiH uzvikivao "Alahu akbar" kad je napao policajce u SAD-u

Kako prenose, tri puta je uzviknuo ovaj islamski poklič.

Vlasti do sada nisu bile u stanju da Čamovića (21) povežu sa bilo kakvom organizovanom terorističkom grupom, ali se sumnja da su njegova navodna taktika i zasjeda slične terorističkim napadima izvedenim u Parizu, rekao je Džon Miler, zamjenik komesara jedinice za borbu protiv terorizma njujorške policije.

"Svi znaci su kao iz uputstva za teroriste", rekao je Miler.

U međuvremenu, i FBI ispituje slučaj kako bi utvrdio da li treba da se podnese federalne optužnica.

Članovi porodice Čamović rekli su da je Dženan pobožni musliman, ali da "apsolutno nije terorista".

On je ovog mjeseca otvorio nalog na Tviteru i "lajkovao" 24 tvita ljudi koji su izražavali antipolicijske stavove.

Podsjetimo, Čamović, koji živi sa porodicom u Šipshed beju, naletio je na grupu policajaca i jednom zabio nož u vrat nešto prije ponoći u sredu uveče na aveniji Fletbuš.

