Mladi kit ponovo zalutao u Temzu, pa ga uspavali

Iako su ga prethodnog dana timovi više britanskih službi oslobodili kada se nasukao na beton, veterinari su odlučili da moraju da uspavaju.

Svi su se pribojavali za njegov život jer je povrijeđen, veoma mlad i daleko od doma.

@twickerati Beached Whale in the Thames. 😞 looks injured. A bit upsetting, so moved on. Hope it can be saved. pic.twitter.com/UOPHbPLZjc

— Daniel Magee (@chopchopmate) May 9, 2021