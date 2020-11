Iz Ministarstva su saopštili da ubistvo naučnika tretiraju kao teroristički napad.

U saopštenju se navodi da je Fahrizadeh teško ranjen u obračunu njegovih čuvara i terorista, te da je prevezen u bolnicu gdje je nešto kasnije preminuo.

Iran State media footage of the scene where they claim the most crucial figure in Iran’s nuclear program, Mohsen Fakhrizadeh, was assassinated. Iran Atomic agency still hasn’t confirmed #Fakhrizadeh pic.twitter.com/mQ0zwT836l

— President Elect Potkin Azarmehr (@potkazar) November 27, 2020