Ministar odbio da se rukuje sa Merkelovom zbog korone

Merkelova je stigla na samit integracija i nije se rukovala s prisutnim. Međutim, do nje je sjedio ministar Zehofer kojem je pružila ruku.

Njemački ministar je ipak odbio rukovanje uz reči: "Ne, ne." Njemačka kancelarka se samo nasmijala na to i kazala da razumije.

Povjerenica savezne vlade za integraciju Anet Vidman-Mauz, pozdravila je ministra blagim naklonom.

Ministar Zehofer je prošle sedmice odlučio da se zbog koronavirusa ne rukuje ni sa kim.

Not shaking hands, don’t care who it is... #coronavirus pic.twitter.com/Xs0BWdD5YQ

— ian bremmer (@ianbremmer) March 2, 2020