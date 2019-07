Milijarder poginuo u padu helikoptera

U saopštenju se navodi da je helikopter nestao sa radarskih ekrana neposredno nakon polijetanja i vlasti ističu da su mještani pronašli olupinu na oko pet kilometara od ostrva Grand Kej.

U padu letjelice poginule su četiri žene i tri muškarca.

Američki mediji pišu da je među poginulima bio Kris Klajn kojeg opisuju kao rudarskog milijardera i "dobročinitelja sa juga države Zapadna Virdžinija".

BREAKING: Coal tycoon and billionaire Chris Cline among 7 dead in helicopter crash in the Bahamas https://t.co/eBytFDvupl pic.twitter.com/3rUVBNVKBn

— BNO News (@BNONews) July 5, 2019