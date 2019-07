Milijarder pedofil u zatvoru pokušao samoubistvo

Epstajn, koji je uhapšen početkom jula zbog federalnih optužbi, pronađen je na podu svoje ćelije u položaju fetusa, izvori su rekli NBC. Bio je polusvjestan i imao je tragove povreda na vratu.

Izvori tvrde da je Epstajm možda pokušao da se obesi u ćeliji.

Međutim, drugi izvor je rekao da povrede Epstina nisu bile ozbiljne i ukazao je na mogućnost da je on koristio incident kako bi pokušao da dobije transfer iz zatvora.

Četvrti izvor za televiziju NBC tvrdi da zvaničnici nisu isključili mogućnost da je Epstin napadnut.

Još jedan zatvorenik je ispitivan je o incidentu.

NBC je izvestio da se radi o Nikolasu Tartaljoneu, bivšem policajcu koji je uhapšen u decembru 2016. godine i optužen za ubistvo četiri muškarca zbog droge.

Izvori su za VNBC izjavili da je Tartaljone tvrdio da nije video ništa šta se desilo Epstinu i rekao da ga nije dotakao.

Bruce Barket, advokat odbrane za Tartaljonea, rekao je u CNBC-u: "Svaka sugestija da je g. Tartaljone napao bilo koga, je potpuna izmišljotina."

Epstajn, 66, optužen je ovog mjeseca za krivično djelo trgovine ljudima i zavjeru za seksualnu trgovinu u Okružnom sudu SAD na Menhetnu. Ako bude osuđen, suočava se sa do 45 godina zatvora.



