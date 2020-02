Milijarder optužen za silovanje i drogiranje 10 tinejdžerki kojima je obećavao velike karijere

Kanadski tajkun Piter Nigard (77), optužen je da je najmanje 10 tinejdžerki namamio u svoju vilu na Bahamima pod obećanjem da će im pomoći u njihovim manekenskim karijerama.

Sve su one drogirane prije nego što su napadnute, silovane i sodomizovane, navodi Daily mail.

Tužba protiv njega je pokrenuta u južnom distriktu Njujorka.

Ovaj slučaj bi mogao da bude neprijatan i za princa Endrua - koji je jednom odsjeo u Nigardovoj vili - jer ga povezuje sa još jednim milijarderom optuženim za seksualno zlostavljanje tinejdžerki. Princ je boravio u vili Pitera Nigarda 2000. godine. Vojvoda od Jorka je već pod lupom javnosti zbog svog odnosa sa pedofilom Džefrijem Epstajnom. U ovom najnovijem slučaju, tinejdžerke su pokrenule tužbu na Federalnom sudu na Menhetnu, tvrdeći da su bile dio lanca eksploatacije zbog seksa.

Tinejdžerke su bile prisutne na Nigardovim takozvanim "pamper" zabavama na kojima su barmeni, po Nigardovim instrukcijama "začinjavali" pića drogom za silovanje poznatom kao "rohipnol". Njegovo osoblje je dobilo instrukcije da nalazi mlade djevojke za njegove nedjeljne zabave.

Kako gosti pristižu i prijavljuju se, podaci o njima se ubacuju u bazu sa fotografijama, koje je sve pregledao Nigard. Na taj način je birao svoje žrtve.

U tužbi se navodi da je jednu 15-godišnjakinju odveo na svoje imanje, inače prikazano u TV emisiji "Lifestyles of the Rich and Famous", gdje je prvo silovao, a potom tražio da zadovolji njegov bizarni seksualni fetiš, poznat kao koprofilija. Prije nego što je silovao djevojčicu ponudio joj je 5.000 dolara, a kasnije nudio 10.000 dolara za grozan akt koprofilije.

Ukupno 10 žena, koje sada imaju između 18 i 36 godina, navele su detalje njihovih navodnih susreta. Devet žena je sa Bahama, dok je jedna iz Sjedinjenih Država.