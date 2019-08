Migrantima dosadilo čekati na brodu, skočili u more i zaplivali prema Italiji

Sky News navodi kako su četiri migranta navukla prsluke za spasavanje i skočila u more u očajničkom pokušaju da se domognu tla. Za njima su odmah skočila dva člana posade spasilačkog broda te su ih vratili na brod.

Na brodu se nalazi 107 migranata koji su spaseni nedaleko od Libije prije dvije sedmice. Brod je usidren kod ostrva Lampeduza te već dvije sedmice pokušava dobiti dozvolu za pristanak.

Migrants on a humanitarian ship off the Italian coast had to be chased after they jumped into the sea in an attempt to reach land.

107 migrants are on the boat which has been stranded for two weeks trying to get permission to dock.

