Sve se odigralo dok je Merkelova, koja sljedećeg meseca puni 65 godina, stajala pored njemačkog predsjednika Frank-Valtera Štajnmajera na ceremoniji postavljanja novog ministra pravde.

Merkel su ponudili čašu vode koju je odbila.

AP prenosi da je poslije pola sata Merkel stigla u parlament i da je izgledala dobro.

Prije 10 dana skoro ista scena odigrala se dok je Merkel dočekivala ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Merkel je stajala pored Zelenskog na suncu dok je vojni bend svirao himne Njemačke i Ukrajine kada je počela da se trese.

Poslije intoniranja himne, djelovala je bolje.

German Chancellor Angela Merkel says she's fine after visibly shaking during Berlin ceremony https://t.co/KhAdAzdazJ pic.twitter.com/nJvzsu89cK

— TIME (@TIME) June 18, 2019