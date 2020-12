Merkel uvodi novi "lokdaun" prije Božića

Njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri njemačkih saveznih država u nedjelju će na sastanku razgovarati o novom lokdaunu države.



Prema pisanju njemačkih medija, sve upućuje na to kako će doći do novog zaključavanja i to već od srijede.

Kancelarija kancelarke Angele Merkel želi zatvoriti trgovine, škole i vrtiće. Savezni ministar ekonomije Piter Altmajer (CDU) upozorio je na gubitak kontrole u pandemiji korona virusa i pozvao na brzu reakciju prije Božića, piše Klix.

"Stopa zaraze dramatično se ubrzala u posljednja tri dana. Jedinice intenzivne njege u bolnicama dostižu svoje granice kapaciteta", rekao je Altmajer naglašavajući kako se s "lokdaunom" ne može čekati da prođe Božić.

Neke njemačke savezne zemlje su već uvele stroža ograničenja. U Baden-Virtembergu će od subote biti zabranjen izlazak od 20 do 5 sati ujutro. Iako Merkel želi od srijede ponovni "lokdaun" još uvijek nije jasno kada bi to trebalo započeti i šta tačno uključuje.

"Sudeći prema svemu, "lokdaun" će doći prije Božića, a ne poslije", rekao je premijer Baden-Virtemberga, Vinfrid Kretšman.

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) ponovio je svoj prijedlog za strogim mjerama u vrijeme praznika.

"Uvijek sam bio sumnjičav prema opuštanju ograničenja kontakata na Božić. Treba ograničiti prethodno dopuštene kontakte za 10 osoba i ponovo uvesti kontakte na samo dva domaćinstva uključujući i praznike. Potrebna nam je kombinacija strogih pravila i lične odgovornost", rekao je Brinkhaus ističući kako nakon 10. januara neće sve biti kao u septembru.

Istovremeno, Brinkhaus je apelovao na crkve da razmotre alternative crkvenim službama.

"Apelujem na razumijevanje sveštenika da što više smanje crkvene događaje i da potraže alternative kako vjernike ne bi izlagali bilo kojem riziku. Ako je potrebno, možemo mjere prilagoditi i uredbom", rekao je političar CDU-a.