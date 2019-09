Merkel: Nerealno da se sankcije ukinu prije početka razgovora

Nije realno da Vašington ukine sankcije Iranu prije početka razgovora sa Teheranom, izjavila je njemački kancelar Angela Merkel.

Ona je nakon razgovora sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN rekla da bi podržala razgovore SAD i Irana.

"Pozdravila bih to ukoliko dođe do razgovora SAD i Irana, ali to neće funkcionisati tako da se prvo uklone sankcije, pa da uslijede razgovori. Mislim da to nije realno", istakla je Merkelova.

Rohani je danas izjavio da je otvoren za manje izmjene, dodatke i dopune Sporazuma o nuklearnom programu Irana ukoliko SAD ukinu sankcije.