Mejova će tražiti novo produženje pregovora o "Bregzitu"

"Sada nam je potrebno produženje perioda pregovora. Moramo da jasno kažemo koja je svrha produženja i time osiguramo blogovremen i uredan izlazak iz EU", rekla je ona novinarima ispred zgrade Vlade.

Ona je rekla da će preduzeti mjere da se prekine zastoj.

"Ja nudim lideru opozicije da sjednemo zajedno i pokušamo da dogovorimo plan koga ćemo se oboje pridržavati i tako osiguramo izlazak iz EU uz sporazum", rekla je večeras Mejova nakon maratonskog sastanka Vlade.

Ona je dodala da želi "najkraće moguće produženje", odnosno do 22. maja, kako Britanija ne bi morala da učestvuje na izborima na Evropski parlament.

Tusk: Strpljivo sa Britanijom

Lideri EU treba da budu strpljivi sa Britanijom koja se bori da nađe većinsku podršku za sporazum za izlazak iz EU, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.

"Čak i ako ne znamo šta će biti konačan rezultat treba da budemo strpljivi", napisao je Tusk večeras na "Tviteru".

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) April 2, 2019