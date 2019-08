Medvjed pojeo penzionera koji je brao gljive

U šumama sela Suluk nikad nisu zabilježeni napadi medvjeda na ljude. Mještani su bili zgroženi jer su prethodni susreti ljudi i medvjeda uvijek prolazili u najvećem miru.

Ovo nije bio prvi put da Kornejev u toj šumi bere gljive, pa je iz šale svojoj ženi telefonom rekao da, ako joj se ne javi do deset ujutro, to će značiti da ga je pojeo medvjed.

"Idem da berem pečurke. Ako te ne nazovem opet do 10 sati, znači da me je pojeo medvjed," rekao je on.

Nažalost, njegova se šala obistinila. Njegovo tijelo pronašao je građevinski radnik na zemljanom putu nedaleko od sela. Izjavio je kako je krvi bilo posvuda, pronađen je i džepni nož kojim se Kornejev pokušao braniti.

Lokalni lovci ubili su medvjeda koji je kriv za njegovu smrt. Mišljenja oko tog čina podjeljena su. Neki misle kako životinja nije kriva ni za što jer je čovjek došao na njeno stanište, a neki misle kako je to dobar potez jer su viđeni medvjedi u blizini seoskih kuća. Mještani su upozoreni, rečeno im je da se ne udaljavaju puno od sela i da nipošto ne idu u šumu.

