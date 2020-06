Međunarodna crkva kanabisa mjesto na kojem se prima sakrament marihuane

Iza pročelja zgrade u Ulici S. Logana, na kućnom broju 400, u Denveru, u Sjedinjenim Američkim Državama, skriva se Međunarodna crkva kanabisa. Prostor nekadašnje luteranske crkve od 20. aprila 2017. godine neselili su pripadnici nove religije - elevationizma.

Elevationisti su posvećeni duhovnim blagodatima kanabisa. Oni ne slijede nikakvu dogmu, niti zahtijevaju preobraćenje iz drugih religija. Imaju samo jedno pravilo - svi pripadnici dužni su prihvatiti marihuanu kao sakrament.

Članovi, naime, vjeruju kako im korištenje kanabisa pomaže da se uzdignu (eng. elevate) do viših nivoa spoznaje.

Sakramenti su zapravo obredi u kojima se vjernici simboličnim radnjama vežu uz crkvu, a samo oni mogu računati na spasenje. Ili rečeno jezikom crkve - vidljive svete radnje koje vjernicima pružaju blagodat Svetog duha i konkretizuju duhovnu stvarnost.

Unutrašnjost ovog objekta ukrašena je neonskim muralom u duginim bojama koje je naslikao slavni španski umjetnik Okuda San Miguel.

Tu je i nekoliko klupa na kojima je dozvoljeno uživanje u marihuani, a vjerskom doživljaju doprinose i muzika, laserski šou te različite projekcije.

Crkva je otvorena za sve zainteresovane od ponedjeljka do četvrtka od 13 do 16 časova, te petkom, subotom i nedjeljom od podneva do 18 časova. Ipak, pušenje je zabranjeno za javnost. Sakrament marihuane smiju primiti samo članovi crkve, koji moraju biti stariji od 21 godinu.

Kanabis je legalizovan u američkoj saveznoj državi Kolorado od 2014. godine. Punoljetne osobe smiju samostalno uzgajati do šest biljaka marihuane te posjedovati do 30 grama. Zabranjeno je uživanje u marihuani na javnim mjestima, kao i vožnja automobila pod uticajem droga.