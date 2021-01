Mediji: Policija upucala ženu ispred Kapitola

Na snimku se može vidjeti kako medicinski radnici prevoze ranjenu ženu prekrivenu krvlju.

Podsjetimo, pristalice aktuelnog predsjenika SAD Donalda Trampa su večeras u toku sjednice Kongresa na kojoj je trebalo da bude potvrđeno glasanje elektora, upale u Kapitol.

Senatori su evakuisani i prebačeni na sigurnu lokaciju. Demonstranti su zauzeli zgradu.

NEW - DC police shot a woman in the neck. Now taken out on stretcher covered in blood.pic.twitter.com/fk3zvYyvXO

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021