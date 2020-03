Medicinski radnici širom Evrope na izmaku snaga

U zapadnoj Evropi zdravstveni radnici koristili su ratni jezik da bi opisali borbu protiv korona virusa, koji je neke bolnice ostavio na ivici kolapsa. A zdravstveni radnici su vojnici na prvim linijama.

Smanjenje redova ljekara i medicinskih sestara, posebno u Španiji, koči sposobnost borbe protiv epidemije, opterećuje bolnice i stvara strah da zdravstveni radnici šire korona virus.

Od 40.000 potvrđenih slučajeva korona virusa u Španiji, 5.300 – gotovo 14 procenata su medicinski profesionalci, saopštilo je u utorak Ministarstvo zdravlja. Nijedna druga država nije prijavila zdravstveno osoblje koje predstavlja dvocifren procenat ukupnih infekcija.

Problem je rasprostranjen u cijeloj Evropi. U Italiji, Francuskoj i Španiji više od 30 zdravstvenih radnika umrlo je od korona virusa, a hiljade drugih moralo je u saoizolaciju. U provinciji Breša, centru italijanske epidemije, 10 do 15 procenata ljekara i medicinskih sestara je zaraženo i stavljeno u karantin, kaže tamošnji ljekar. U Francuskoj, sistem javnih bolnica u Parizu sakupio je 490 zaraženih članova osoblja, što je mali, ali rastući procenat od 100.000 zaposlenih.

– Toliko smo se naslušali kako se pacijenti muče kašljući u bolnici, da je bilo samo pitanje vremena prije nego što ću se i ja zaraziti – kaže Patricija Nunes, 32-godišnja medicinska sestra koja je prije oko nedjelju dana testirana pozitivno na virus.

Ona je dodala da jedva čeka da se oporavi kako bi mogla da zamijeni iscrpljene kolege, prenio je Los Anđeles tajms.

– Najgore je što morate ostati kod kuće, a znati da ste potrebni na radnom mjestu – kaže Nunes.

Lidija Perera, medicinska sestra koja radi sa Nunesovom u bolnici La Paz koja kako navodi Los Anđeles tajms ima samo 1.000 kreveta, kaže da bi možda ostali bez radnika kad bi se medicinsko osoblje redovno testiralo.

– Kolapsiramo. Treba nam više radnika – kaže Perera.

– Da mi je neko prije tri mejseca rekao da ću u ovim uslovima raditi u Španiji, ne bih mu vjerovala.

Dr Olga Medijano, specijalista za pluća u Gvadalahari, kaže da medicinski radnici širom zemlje prave improvizovana zaštitna odijela uz pomoć plastike.

U manjoj bolnici Igualada u Kataloniji, trećina od jedne hiljade bolničkog osoblja poslata je kući.

– Virus je već bio među nama kada smo testirali samo one koji su došli iz Vuhana, a zatim iz Italije – rekla je Angela Hernandez Puente, ljekarka koja je zamjenik generalnog sekretara ljekara.

– Neki od naših ljekara su, nažalost, radili bez adekvatne zaštite i ponašali se kao vektori.

Dok se ljekari, medicinske sestre i drugi lekari razbole, teret zdravstvenih sistema raste i raste pod pritiskom sve veće epidemije. A zaraženi radnici i njihove bolnice sve se više prepoznaju kao vektori širenja virusa, prenosi Njujork Tajms.

Broj slučajeva u Španiji udvostručuje se svaka četiri dana, a zemlja se brzo oblikuje kao sljedeći epicentar zaraze u Evropi. U utorak je ukupna brojka stradalih od korona virusa u Španiji dostigla 2.700 mrtvih, što je stavila Španiju odmah na drugo mjesto iza Italije.

U Madridu, u žarištu izbijanja virusa u Španiji, toliko ih umire da su tijela smještena na klizalište veličine olimpijske arene koje je pretvoreno u mrtvačnicu.

U nekim penzionerskim domovima vojnici raspoređeni radi dezinfekcije prostorija pronašli su starije ljude napuštene ili mrtve u svojim krevetima, zbog čega su španski javni tužioci pokrenuli istragu.

Nije pomoglo da je špansko stanovništvo u prosjeku među najstarijim na svijetu. Ali vlada je takođe kasnila da uvede ograničenja na kretanje ljudi.

Perera kaže da medicinske radnike „ubija iznutra“ dok gledaju kako im pacijenti umiru.

– Fizički, ovo je veoma komplikovano, ali psihološki užasno. Ali, prvo moramo da se obračunamo sa epidemijom, a kasnije ćemo misliti na to kako da se izborimo sa posljedicama koje to ostavlja na nas – zaključila je ona.

U Londonu očekuju “cunami pacijenata”

Situacija nije bolja ni u Londonu, koji bilježi sve veći broj pacijenata.

Londonske bolnice suočavaju se sa “kontinuiranim cunamijem” od pacijenata zaraženih korona virusom, a neke će vjerovatno biti preplavljene za nekoliko dana, izjavio je kris Hopson, izvršni direktor NHS Providers, koji predstavlja šefove bolnica.

Hopson je rekao da su bolnice u posljednjim nedeljama povećale kapacitet za kritičnu negu između pet i sedam puta, ali glavne rukovodioce alarmirala je brzina kojom se kreveti pune u glavnom gradu. Rekao je da su problemi pogoršani zbog medicinskog osoblja za koji se sumnja da ima korona virus.

– Oni se bore sa eksplozijom potražnje kod teško bolesnih pacijenata. Kažu da je to broj koji stiže i brzina kojom stižu velika. Pričaju o talasu za talasom za talasom. Riječi koje se koriste za mene su da je to kontinuirani cunami. Kao što mi je jedan rekao, to su mnogo veći i veći brojevi nego što ste to ikada mogli da zamislite – rekao je za radio BBC 4.