Godine 2012. matematičar, ekolog i evolucioni biolog Piter Turčin predvidio je da su SAD na putu ka haotičnoj, nasilnoj 2020. godini i narednoj deceniji.

Godina je 2020. i on je apsolutno bio u pravu, a dokaz su vijesti koje svakodnevno stižu iz te zemlje.

Tekuća godina je do sada bila je puna dramatičnih događaja, od pandemije koja, čini se, dodatno polarizuje Amerikance po stranačkim linijama, do policijskog ubistva Džordža Flojda i drugih crnaca, što je dovelo do protesta pokreta "Životi crnaca su važni" širom svijeta, kao i nereda i nasilja na ulicama u nekim gradovima.

Turčinu se nije tek tako javilo proročanstvo kad je predviđao probleme u 2020-ima. U svom članku iz 2012. objavljenom u časopisu "Journal of Peace Research", analizirao je političko nasilje, uključujući nerede, linčove i terorizam u Sjedinjenim Državama između 1780. i 2010.

Otkrio je dva obrasca: Prvo, dugi trend mira praćen porastom nasilja čini se da traje oko 200 ili 300 godina, koji su u ovom slučaju obilježeni relativnim mirom u ranim 1800-ima, velikim preokretima sredinom do kasnih 1800-ih, a zatim mirom ponovo sredinom 1900-ih. U okviru ove dugoročne krivulje on je zabilježio oscilacije koje su se, izgleda, ponavljale otprilike svakih 50 godina. Nasilje je dostiglo vrhunac oko 1870, 1920. i 1970. godine. Dodajte ovom poslednjem još 50 godina i stižemo pravo u 2020. godinu, piše "Live science".

A danas u SAD zaista vidimo veliki broj nasilnih demonstracija, rekordnu količinu pucnjava u Čikagu na primjer, a činjenica je i da je nezaposlenost, izazvana pandemijom korona virusa, na rekordno niskom nivou.

Ciklusi nasilja

Turčin, inače rusko američki naučnik sa Univerziteta u Konektikatu, teoretiše da nije slučajnost što se preokreti događaju u ciklusima od 50 godina. Ustvari, on tvrdi da se ti ciklusi pojavljuju iznova i iznova u različitim zemljama tokom istorije.

Socijalni problemi poput ekonomske nejednakosti dovode do sve većih građanskih nemira, rekao je on, stvarajući nasilni vrhunac.

Zatim, društvo, istraumirano prethodnim iskustvom, skreće svoju pažnju ka tome da uguši nasilje bez obzira na sve, a relativni mir se vraća za 20 ili 30 godina, otprilike koliko traje generacija odraslih. U tom trenutku će postojeći problemi vjerovatno ponovo izbiti na vidjelo i nova generacija neće biti tako posvećena miru i spokoju.

Otkako je objavljen njegov rad, vodila se rasprava o tome da li zaista to pravilo 50 godina zaista "drži vodu" i koji su mogući razlozi za cikluse nasilja.

Iste godine kada je Turčin objavio predviđanje, 2012. godine, Masimo Piljući, profesor filozofije nauke sa Univerziteta u Njujorku, rekao je za "Live science" da 230 godina američke istorije nije dovoljno da se izvuku čvrsti zaključci o cikličnosti preokreta i nasilja. I zaista, 1820. godine, 50 godina pre bijesa američkog građanskog rata i obnove SAD, nije bilo većih nemira.

Ilona M. Oto, sociolog i ekonomista Instituta za istraživanje klimatskog uticaja u Potsdamu, smatra da nasilje raste i opada jer nakon perioda previranja ljudi stvaraju institucije koje bi se bavile njihovim trenutnim problemima. Te institucije funkcionišu - neko vrijeme.

"Nakon nekog vremena, pojavljuju se novi izazovi i te institucije više nisu pogodne za rješavanje ovih novih problema", rekla je Oto.

Ako institucije nisu dovoljno fleksibilne da bi se promijenile, rezultat može biti revolucija ili rat.

Bez obzira na raspravu o tajmingu, Turčin je rekao da su sada socijalni uslovi zreli za burnu deceniju.

"Predviđanje (nasilja) uslijedilo je nakon posmatranja trendova koji čine nasilni preokret sve vjerovatnijim - to su pad životnog standarda za većinu stanovništva, rastuće unutar-elitno nadmetanjem i sukobi", napisao je Turčin u odgovoru za "Live science".

Unutar-elitno takmičenje je bitka za bogatstvo i resurse među već dobrostojećim ili politički povezanim ljudima.

"Ovi trendovi nisu nestali i nastavljaju da se razvijaju u nepovoljnim pravcima. To znači da će biti više turbulencija, vođenih drugim neposrednim okidačima", zaključio je on.

Turbulentne godine

Istorija na 2020-e godine može gledati kao na "nemirne dvadesete", rekao je Džek Goldstuon, sociolog sa Univerziteta Džordž Mejson u Virdžiniji, čiji rad pruža osnovu za veliki dio Turčinovog istraživanja.

"Pandemija i brutalnost policije ove su godine djelovali kao 'okidači' za oslobađanje pritisaka za nasiljem koji su se skupljali već neko vrijeme. Ono što model predviđa je da će 2020-e biti opasne i da će, ukoliko se osnovni pritisci ne smanje, kasne 2020-e i 2030-e biti još gore", rekao je on.

Oto se složila da pitanja nejednakosti u bogatstvu i nejednakog pristupa obrazovanju i zdravstvenim resursima opterećuju američko društvo.

Da li će trenutno ključanje da se pretvori u nasilnu deceniju, zavisi od spremnosti ljudi da restrukturiraju politike i institucije za rešavanje ovih problema, rekla je.

Ciklusi nasilja nisu vođeni sudbinom, rekao je Goldstoun, već odgovorima društva na izazove.

"Poslednjih 40 godina, SAD su u ciklusu rastuće nejednakosti, veće političke polarizacije, rastućih državnih dugovanja i disfunkcije vlade. Ako prekinemo te trendove, ciklus možemo promijeniti reformama. Ako te trendove ne prekinemo, ciklus će nas odvesti u krizu", zaključio je on.