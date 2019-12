Masovna pucnjava u Čikagu: 13 ranjeno, 4 žrtve kritično

Do pucnjave je došlo zbog spora na kućnoj zabavi "u spomen na ubijene u aprilu'', rekao je šef patrole Fred Valer. Rekao je da su pucnji prvi put ispaljeni nešto iza ponoći, prenosi AP.

Žrtve imaju između 16 i 48 godina i pretrpjele su "različite rane od vatrenog oružja po tijelima".

Policija trenutno ispituje dvoje ljudi, rekao je Valer. Jedan od njih je uhapšen je sa oružjem, dok je drugi ranjen.

Chicago: @Chicago_Police are investigating a #MassShooting after 11 people were shot while attending a party at a home near 57th and May:

-Officers applied at least one tourniquet

-Some victims were self-transported to area hospitals#Englewood pic.twitter.com/enYPzVZcxD

— Captured News (@CapturedNews) December 22, 2019