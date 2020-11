Masovna hapšenja u Minsku

Na toj lokaciji danas se okupilo nekoliko hiljada ljudi da bi odali počast Romanu Bondarenku, koji je preminuo 12. novembra poslije privođenja.

Nekoliko desetina demonstranata je uhapšeno, prenio je TAS.

Policajci uklanjaju improvizovani spomenik koji su stanovnici Minska postavili Bondarenku.

Prema izvještajima aktivista za ljudska prava, ukupno 351 osoba je privedena na današnjim protestima širom zemlje.

The situation in Minsk is getting pretty horrible. https://t.co/V8CKWfVQWT

— Antti Vilpponen (@vilpponen) November 15, 2020