Mašinovođa napustio kokpit jurećeg voza da bi otišao u WC

Mašinovođa je napustio kokpit voza koji se kretao brzinom od 150 kilometara na sat, a onda je na tri minute otišao u toalet. Time je ugrozio sigurnost 150 putnika, te se zbog toga javno izvinio.

Ovo se desilo u Japanu čiji se željezničari doživljavaju kao osobe opsjednute učinkovitošću i preciznošću. Željeznica ove države i jeste jedna od najboljih na svijetu, ali to ima svoju cijenu.

Spomenuta sporna situacija desila se 16. maja. Mašinovođa je upravljao superbrzim vozom Shinkansen, a njegov postupak nije uobičajan, odnosno nije dozvoljen.

To je učinio 36-godišnji mašinovođa i to nakon što je zamolio konduktera da kontroliše kretanje voza dok on bude u toaletu. Voz se kretao od stanice u gradu Atami do stanice u gradu Mishima. Oba grada se nalaze u prefekturi Shizuoka.

Mašinovođa se izvinio zbog učinjenog propusta, a tvrdi da je morao otići u toalet zbog bolova u stomaku. Kako je izjavio, nije želio da zaustavi voz na najbližoj stanici jer nije želio kasniti.

Iz Željeznica Japana su se takođe izvinili, te su ovaj propust prijavili Ministarstvu infrastrukture, saobraćaja i turizma. Poručili su da će pravila ponašanja na radnom mjestu pooštriti i nastojati da radnicima podignu svijest o najboljim praksama. Naglasili su da razmatraju izreći disciplinsku sankciju vozaču i kondukteru.

Prema navodima Željeznice koja je u javnom vlasništvu, ovo je prvi put da je mašinovođa napustio kokpit superbrzog voza.

Izvinjenja japanskih željeznica zbog propusta, pa i onih najsitnijih, nisu novost. Prije tri godine jedan voz je krenuo sa perona 25 sekundi prije predviđenog termina za polazak. To se desilo jer kondukter nije uočio niti jednog putnika na peronu. Nadležni u željeznici su osudili mašinovođu jer je ranije krenuo vozom. Poručili su da je to "nedopustivo" i da se mora izviniti zbog "velike neugodnosti".

Kondukter kompanije Tsukuba Express se godinu ranije, 2017. morao izviniti jer je dopustio da voz krene 20 sekundi prije previđenog termina za polazak.

Kao pitanje se nameće zašto se Japanci izvinjavaju i za najmanje propuste u željezničkom saobraćaju. CNN je kao razlog za to naveo da se ova država ponosi svojom disciplinom i urednošću. Otuda i veliki pritisak na radnike u željeznici.

Ovakav pristup u Japanu je motivisao željeznice drugih država da pokušaju primijeniti željezničke standarde ove zemlje.

Međutim, japanski standardi mogu imati i fatalne posljedice. Jedna takva posljedica desila se 2005. kada se desila željeznička nesreća u kojoj je poginulo više od 100 osoba. Nesreća se desila u prefekturi Hyogo i to nakon što je voz iskočio iz tračnica jer je mašinovođa prekoračio brzinu želeći da ispoštuje termin dolaska, prenosi CNN.