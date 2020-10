Masakr Azerbejdžanaca: Za pet dana izgubili 4.200 vojnika, 226 tenkova i OT, 113 dronova

- Počev od noći 2. oktobra, rano ujutro se nastavljaju žestoke borbe. Nastavljene su vojne operacije. Oružane snage Azerbejdžana zauzele su brojne strateške kote u pravcu Agderina, oko Madagiza, i kontrolišu ih - saopštilo je Ministarstvo.

Situacija u Nagorno-Karabahu eskalirala je krajem prošle nedjelje. Dvije strane se međusobno optužuju za iniciranje sukoba. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana je 27. septembra saopštilo da su Oružane snage Jermenije granatirale mjesta na liniji razgraničenja u Karabahu i da među žrtvama ima civila i vojnika. Prema izjavama Ministarstva odbrane Jermenije, Karabah je bio podvrgnut vazdušnim i raketnim napadima. Jerevan je tvrdio da je Baku započeo ofanzivu u pravcu Karabaha.

U nepriznatoj republici Nagorno-Karabah saopštili su da je nekoliko mjesta, uključujući i glavni grad Stepanakert, podvrgnuto artiljerijskoj paljbi. Vlasti su proglasile vanredno stanje i mobilizaciju u Karabahu.

NAGORNO KARABAKH: Footage of what is claimed to be an Azerbaijani missile strike against a bridge. pic.twitter.com/jJflNWtyhG

— Conflict News (@Conflicts) October 2, 2020