Marija u 101. godini čak tri puta preboljela koronu

Marija Orsingher, 101-godišnjakinja iz Ardenna, Lombardije, treći je put testirana pozitivno na koronavirus, prenosi fanpage.it.

Ova je Talijanka prvi susret s koronom imala na proljeće, kada je u Italiji situacija s koronavirusom bila izvan kontrole.

Nakon što je testirana pozitivno na Covid-19, hospitalizirana je.

Ono što posebno iznenađuje jest činjenica da Maria nije imala nikakvih većih komplikacija i simptoma. Nije imala temperaturu te nije bilo potrebe za respiratorom jer je disala samostalno.

S drugim valom korone, u septembru, Maria je ponovno testirana pozitivno na virus. No, ni ovaj pozitivan test nije uspio pokolebati Mariu, koja se uspjela bez ikakvih komplikacija oporaviti.

Nakon što se oporavila, vratila se Dom za starije i nemoćne San Lorenzo u Ardennu, ustanovu gdje već godinama boravi. Ali, to nije značio kraj za njezinu borbu s Covid-om 19. Maria je ponovno testirana pozitivno na koronu.

Iz Doma za starije i nemoćne u kojem Maria boravi smatraju kako je moguće da je riječ o netočnom testu.

– Moguće je da test nije validan. Niko od osoblja i pacijenata nije testiran pozitivno na virus pa čudi činjenica da je gospođa Maria čak treći put pozitivna na virus.

Jača nego ikada

Prošlog jula Maria je proslavila 101. rođendan, a ponosna je majka triju kćeri – Carle, Ines i Delfine.

Već je šest godina smještena u Domu za starije i nemoćne u Ardennu, no ne odvaja se od svojih kćeri. Zbog nemogućnosti posjeta, svakodnevno održavaju komunikaciju putem videopoziva i slika.

Iz Doma za starije i nemoćne San Lorenzo potvrđuju kako je Maria sada jača nego ikada.

– Iako je već u velikoj starosti, ona ne odustaje. Treći je put pobijedila korona virus te je sada jača no ikada. Jede duple obroke i osjeća se odlično. Istina je da joj stanje nije odlično, no to nema nikakve veze s Covid-om – prenose djelatnici iz Doma za starije i nemoćne San Lorenzo.