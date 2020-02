Munje šibale nebom, avion uletio u oluju

Tako se na društvenim mrežama pojavio video snimak zabilježen iz kokpita aviona te ustanove.

Istraživači su u sklopu istraživanja uragana iznad Atlantskog okeana upali u oluju i primijetili fenomen “vatra Svetog Elma”, mada je kod nas poznatiji po imenu ”vatra Svetog Ilije”.

Over the North Atlantic -- Crew of #NOAA42 Kermit recorded St. Elmo's fire (weather phenomenon) during their 15 February winter storm flight for the Ocean Winds research project. #FlyNOAA #morethanhurricanes #weather credit: Lt. Josh Rannenberg, NOAA Corps pic.twitter.com/jUMMeaSYsi

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) February 18, 2020