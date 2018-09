"Mangkhut" stigao do Kine: Prizori kao iz horor filmova VIDEO

Prema navodima lokalnih medija, petoro je povrijeđeno.

Preplašeni stanovnici južne Kine zarobljeni su u zgradama, a jak vetar ruši fasade zgrada, izaziva poplave i prevrće vozila. Saobraćaj je u prekidu, stotine letova je otkazano, a u mnogim naseljima nema struje.

Kako je za B92.net rekao mladić iz Srbije Ilija Vučić koji živi i radi u Hongkongu, ulice su puste i među ljudima vlada strah.

"U jednom trenutku nije bilo čovjeka na ulici, svi su preplašeni, posebno oni koji žive u soliterima. Zgrade su se ljuljale toliko da je namještaj letio s jednog na drugi zid. Mediji stalno izvještavaju, očekuje se da se brzina udara vetra smanji, ali su najavili obilne padavine", rekao je on.

Super Typhoon #Mangkhut is here in full force, as Hong Kong issues its highest typhoon ⚠️ signal no. 10 and Amber rainstorm signal.

Soaked in mere seconds. #OmphongPH #台風 #tictocnews pic.twitter.com/EZdwedSSjT

— Executive Council Member (Sar_E_Aam Team) Bhakkar (@AnsarYaqoob786) September 16, 2018