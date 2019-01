Mandelin savjetnik: Kusturica dotakao srca miliona

Završena je još jedna gozba duha, pala je zavjesa na dvanaesti po redu "Kustendorf", najbolji su nagrađeni, a osnivaču prestižnog događaja Emiru Kusturici dodijeljena je nagrada "Šampion kulture" južnoafričke "Mkiva fondacije".

Srpskom reditelju priznanje je uručio Zolani Mkiva (45), nekadašnji savjetnik za kulturu Nelsona Mandele (1918-2013) iz postaparthejd perioda, jedan od lidera afričkog preporoda, nacionalni pjesnik Јužnoafričke Republike i čovjek koji je sarađivao sa najznačajnijim umjetnicima sa svog kontinenta, poput Anđelike Kiđo, Salihom Keitom, Papa Vembom, Bajet...

"Ovo je jedno od najviših priznanja koje može doći sa afričkog kontinenta. Ustanovljeno je 1999. u čast mog dede, koji je bio saborac Nelsona Mandele. Nagrada odaje počast ljudima koji su učinili izuzetne stvari za čovječanstvo dotičući sudbine i srca miliona. Kusturicu smo prepoznali po važnosti njegovih djela i po društvenom uticaju, on nas inspiriše da Mendelin zavjet dovedemo do kraja", kaže u razgovoru za "Novosti" najbliži saradnik Nelsona Mandele.

Objasnio je Mkiva da su nagradu koja se našla u rukama Emira Kusturice, pre njega dobili Nelson Mandela, Fidel Kastro, Ulof Palme, Hugo Čaves, Јaser Arafat, Ahmed Salim ...

A čovjeka koji je dodeljuje, Zolani Mkivu, svijet je upoznao kada je Mandela izašao sa robije duge 27 godina. Mkiva, tada sedamnaestogodišnjak, našao se u centru zbivanja i ispred objektiva svih svjetskih medija, tokom događaja vijeka za afrički kontinent.

- Sa Mandelom sam blisko sarađivao do kraja, postao sam njegov savjetnik za kulturu. Na kraju sam, tokom Mandeline sahrane, govorio o našem lideru, baš kao davne 1990. kada je ugledao slobodu. Mandela je bio saradnik, prijatelj i saborac mog dede jer potičemo iz istog plemena Tembu. Ali to nije razlog za to što sam se ja našao u ovoj ulozi. Ona mi je pripala kao najpoznatijem izvođaču i čuvaru iskonske i tradicionalne afričke imbongi poezije. Svijet je želio da sazna sve o Mandeli, a ja sam se našao u poziciji da vjerodostojno predstavim njegov život i burna dešavanja iz prve ruke - ističe Mkiva.