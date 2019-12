Malčanski berberin obećao da će ponoviti zločin

Žrtve monstruma Ninoslava Jovanovića, zvanog "Malčanski berberina" koga traže zbog otmice Monike Karimanović nikad nisu oporavile od užasa koje im je počinio.

Poslije potjere i hapšenja 2005. godine ovog seksualni manijaka, zbog kidnapovanja dvije djevojčice, sve je šokirala njegova jeziva poruka kojom je nagovijestio da će njegovi sljedeći zločini biti još gori. Jovanović se tada telefonom javio majci i rekao joj: "Tek će da vidiš šta ću da uradim!"

Jovanović je još prije 25 godina silovao ženu i djevojčicu, a kada je pušten 2005. godine na uslovnu slobodu odmah napastvovao dvije djevojčice od 12 godina. Obje je prethodno ošišao, a jednu je uspio da siluje dok je drugu pokušao, ali nije uspio. Djevojčice je napastvovao samo mjesec i po dana nakon što je izašao iz zatvora gdje je robijao zbog više prevara i dva silovanja.

Sudski vještaci su tada na sudu rekli da je velika vjerovatnoća da će Jovanović da ponovi isto krivično djelo kada se nađe na slobodi. Vještačenjem pet stručnjaka utvrđeno je da je Jovanović natprosečno inteligentan i da je znao šta čini. Zato se s pravom niška javnost uznemirila prije godinu dana kada je po izlasku iz zatvora prošle godine preko Fejsbuka proganjao žene tražeći im da mu šalju svoju isječenu kosu uz poruku da bi ih rado šišao?!

On je poslije ovih jezivih komentara ponovo završio iza rešetaka. Inače Jovanović se od svoje četvrte godine liječio od poremećaja ponašanja, a neko vrijeme je bio stacioniran u psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici kod Niša.

Dok traje policijska potraga za Ninoslavom Jovanovićem iz Malče, zvanim Malčanski berberin, za kog se sumnja da je oteo nestalu djevojčicu Moniku Karimanović (12) iz Suvog Dola kod Niša, isplivavalo je još jezivih detalja iz života ovog osuđivanog silovatelja, njegove navike i nagoni kojima se vodio.

Komšije su Kuriru rekle da žrtve nije nasumice birao, a onda, otkrivajući detalje iz njegovog detinjstva, možda i dale "odgovor".

- On je kao klinac i kao dječak mnogo zlostavljan u selu. Mnogo puta je bio tepan do krvi. To se događalo i kada je izras’o u momka. On je čovjek tako tunjav, kako bi se reklo i događalo se da djevojčice nahuškaju dječake, a ovi ga izbiju. On nikada nije imao pravog drugara.

Često su ga zvali "retardirani". Između ostalog bio je i tvrdoglav malo. Zato mnogi, ako ne i svi u selu misle da je to samo njegov bijes inicirao i sve je ovo njegova osveta. Jeste to izopačeno što radi, ali poslije godina maltretiranja on je verovatno u svojoj glavi morao da tako nešto učini - ispričao je tada jedan od mještana sela Malča.