Majka vozaču pokazala srednji prst, suvozač joj ubio sina (6)

Aiden Leos sjedio je na zadnjem sjedištu auta, a tokom vožnje u koloni na jednom od autoputeva u Los Anđelesu bijeli "sedan" presjekao je put Aidenovoj majci. Iz protesta ona mu je pokazala srednji prst u svom unutrašnjem retrovizoru.

To je, pretpostavlja se, suvozača tog automobila razbjesnilo toliko da je izvadio pištolj i zapucao. Pogodio je šestogodišnjeg Aidena u leđa.

"Mama, mama, boli me stomak", dječak je zavapio. Majka je stala sa strane, pozvala hitnu i držala ga na rukama. Nije mu bilo spasa dok je hitna došla.

Porodica traži svjedoke za pomoć

"Odjeća joj je bila krvava, a on je poplavio kad ga je hitna odvela. To je bio posljednji trenutak kada ga je majka vidjela živog", rekla je Alexis Cloonan, sestra preminulog dječaka, prenosi FOX 11 Los Angeles.

A family is asking for the public’s help in identifying the suspects who shot and killed 6-year-old Aiden. The little boy was with his mother, driving to school on the 55 freeway in Orange, when they were shot at during an apparent road rage incident. https://t.co/Sr1hYV5n88 pic.twitter.com/fVvfNkfZl6

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 22, 2021