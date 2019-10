Lisa Snajder (36), pronašla je svog sina Konora i kćerku Brinli obješene i bez svijesti 23. septembra i odmah pozvala Hitnu pomoć.

Svjetski mediji prenose da su tijela bila obješena za krajeve povoca za pse rastegnutog preko krovne grede. Povodac je sa oba kraja bio zavezan oko njihovih vratova. Majka je njihova tijela pronašla nakon što su pala na pod.

Djeca su prevezena u bolnicu i smještena na aparate za održavanje života, ali su preminula tri dana kasnije, u razmaku od 14 minuta jedno od drugog, nakon što su skinuti sa aparata.

Autopsija obavljena prošle nedjelje nije dovela do zaključka, a mrtvozornik je rekao da su neophodni forenzički testovi da bi odredio uzrok i način smrti djece.

Boy, 8, and his four-year-old sister die after their mom found them both hanging in the basement of their home https://t.co/UTpVlWupBM

— Daily Mail US (@DailyMail) October 8, 2019