Majka isjekla poklon Novaka Đokovića: Zbog snimka na udaru zdravog razuma

Teorije zavjere o pandemiji su jače iz dana u dan, a svakog dana dobijaju na bezumnosti.

Tako ovih dana društvenim mrežama kruži snimak jedne “ponosne” majke koja je masku koju je njeno dijete dobilo putem Fondacije Novak Đoković riješila da isječe makazama, uvjerena da u tom njenom činu ima nečeg jako pametnog.

Na snimku, majka pobjedonosno siječe zaštitnu masku svog djeteta.

“E, pa, Novače evo da vidiš šta mi radimo sa tvojom maskom – najavljuje ova majka prije nego što će je “svečano” isjeći na dva dijela, uvjerena da time radi nešto posebno pametno. Majka dalje insistira na tome da “njeno dijete neće nositi masku u školi”.

Listajući profil te majke, možete da “naučite” da “hrišćani ne nose maske”, ali i da su ljekari “Mengeleovi učenici”.

To nije sve, u borbi za umišljenu slobodu svog djeteta, ova majka je objavila i sliku učiteljice koja djetetu, prema postojećim pravilima, nije dopustila ulazak u školu bez maske. Uz sliku koju je objavila uslijedio je i pravi poziv na linč kome su se majčini mnogobrojni pratioci rado odazvali.

Pravilno nošenje maski, dokazano je, značajno smanjuje mogućnost infekcije virusima, što uključuje i novi koronavirus. Međutim, širom svijeta pa i u Srbiji, postoji i grupa teoretičara zavjere koji širenjem neistina po društvenim mrežama šire i zabunu i paniku. Ova majka jedna je od njih, a poruke koje svakodnevno širi opasne su i štetne.

Nošenje maski nesumnjivo pomaže. Ali maske nisu svemoguće i zato moramo da razumjeti kako tačno mogu da pomognu.

Potrebno je da se maska pravilno koristi, ali je ključno i održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara, kao i redovnu higijenu, navodi Zavod za javno zdravlje Batut.

Iste smjernice daju i službe za javno zdravlje u Americi, Britaniji i drugim zemljama.

Nošenjem zaštitne maske preko nosa i usta blokiramo kapljice koje izdišemo ili udišemo, a u kojima se nalaze virusi.

A ako je do vas došla još jedna od “činjenica” teoretičara zavjere, a to je da “maska ne štiti, to piše i na kutiji”, imajte na umu sljedeće:

O efikasnosti nošenja maski postoji mnoštvo dokaza i naučnih istraživanja objavljenih u medicinskim žurnalima. Određene maske sa filterima, kao što je model N95, pružaju najviše zaštite onome ko ih nosi. Međutim, glavna svrha nošenja maske je da spriječi da zaraženi ljudi prenesu virus na druge – to je epidemiološka mera “kontrole izvora”, odnosno zaštite okoline i ljudi koji se nalaze u njoj. Brojne studije dokazale su da bi širenje virusa bilo zaustavljeno kada bi 80 odsto populacije pravilno nosilo masku.