Majka Džulijana Asanža: Sina mi ubijaju sporo i okrutno

"Mog sina Džulijana Asanža polako, okrutno i nezakonito ubijaju vlade SAD i Velike Britanije, zbog višestruko nagrađivanog novinarstva koje otkriva ratne zločine i korupciju", napisala je Kristin Asanž na svom Tviter nalogu.

Ispod te objave ona je dodala objavu "Vikiliksa", odnosno izvještaj izvjestioca UN za pitanja torture i mučenja koji se založio za prekid "kolektivnog progona" Asanža.

My son Julian Assange is being slowly, cruelly & unlawfully assassinated by the US/UK Govts,

for multi-award winning journalism revealing war crimes & corruption!

Im tweeting/retweeting #FreeAssangeNOW

*Facts

*Info

*Updates

*Actions

*Rallies

*Resources

*Articles

*Interviews https://t.co/67rJCjm4Zb

— Mrs Christine Assange (@AssangeMrs) August 11, 2019