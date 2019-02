Obrijen Mur, majka (28) iz Mičigena, brutalno je ubila svoje tri djevojčice, pa počinila samoubistvo. Ovaj zločin šokirao je javnost, a policija je objavila detalje ovog slučaja.

Žena je falsifikovala ljekarsko opravdanje kako bi zadržala starije kćerke kod kuće, a zatim je troje djece odvela u šumu i ubila ih, nakon čega je presudila i sebi.

Kako prenosi internet-portal metro.co.uk, ona je odvezla djecu u šumu iza kuće prabake i pradjede u okrugu Kent, u Mičigenu, gdje ih je upucala iz lovačke puške.

Tijela dvogodišnje Alejne Rau, šestogodišnje Kesidi Roderi i osmogodišnje Kiri Roderi stavila je u gepek automobila i odvezla se svojoj kući, gdje je izvršila samoubistvo.

Otac najmlađe djevojčice je otkrio stravičnu scenu sat kasnije, prenose agencije.

"Ne znamo šta joj je prolazilo kroz glavu, nije ostavila oproštajnu poruku. Izgleda da je imala ozbiljnih psihičkih problema", rekla je Mišel Ladžoj-Jang, šefica policije.

Ona je izjavila da je Obrijen Mur na Fejsbuku ostavljala poruke koje ukazuju na to da je bila paranoična i da je mislila da su djeca na neki način u opasnosti te da je to dovelo do tragičnog događaja.

Prema riječima socijalne radnice, majci je prošle godine dijagnostifikovana šizofrenija i psihoza, a u septembru 2018. godine bila je deset dana u bolnici.

"Ovo je jedan od najtežih slučajeva za koje znamo", dodala je Ladžoj-Jang.