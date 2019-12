Majka na Božić bacila dvoje djece sa krova javne garaže, pa se ubila

Dokazi sugerišu da se majka Erin Paskal ubila skokom sa zgrade, nakon što je bacila svoju četverogodišnju kćerku i sina - rekla je tužilac Rejčel Rolins.

Paskal, njena kćerka Alison i sin Endrju živjeli su u bostonskoj četvrti Vest Roksburi.

Danas je veoma tužan dan, dok pokušavamo da složimo kockice tragedije koja se dogodila na Božić - rekla je Rolins na konferenciji za novinare u Bostonu.

- Ovi gubici otkrivaju nevidljive borbe s depresijom i drugim psihičkim bolestima s kojima se mnogi ljudi suočavaju - dodala je Rolins i izrazila saučešće porodici.

Istraga je u toku, a zasad nije pronađeno oproštajno pismo niti je bilo pritužbi na ponašanje majke, rekla je Rolins.

Garaža na kojoj se dogodio zločin ima devet spratova i spojena je sa željezničkom stanicom blizu kampa univerziteta.

