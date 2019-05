- Danas Maduro nema podršku vojske. Na Prvi maj, nastavićemo na ulicama, širom cijele zemlje, poručio je Gvaido u dvoipominutno snimku koji je nastao na nepoznatoj lokaciji. Snimak je prilično lošeg kvaliteta.

U Venecueli je, podsjetimo, još uvijek 30. april, a Gvajdo velike proteste dakle najavljuje za prvi dan maja.

Poručio je da ovo što se događa nije vojni udar nego miroljubljiva pobuna protiv diktatora koji se boji pokazati svoje lice narodu Venecuele.

Dodao je i kako stanovnici Venecuele sada imaju šansu osvojiti svoju budućnost.

No, odmah nakon što se na internetu pojavilo Gvaidovo obraćanje, javio se i Maduro.

Maduro speaking now, surrounded by political and military top brass. He claims Guaidó's coup-attempt has been defeated and calls for applause for the brave and obedient Bolivarian armed forces pic.twitter.com/IZmKWVVF5L

— Tom Phillips (@tomphillipsin) May 1, 2019