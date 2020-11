Vlasti madridske regije pritiskaju špansku vladu da dozvoli apotekama da naprave veliko antigen testiranje na koronu u toj oblasti, čime je pokrenuta debata na temu efikasnosti ovih brzih testova.

Antigen testovi su manje precizni nego standardni PCR test, ali može da da rezultate za 15 minuta, naspram PCR-a, na koji se nekad čeka danima, prenosi Rojters.

PCR testovi otkrivaju genetski materijal u virusu, a antigen testovi otkrivaju proteine na površini virusa, iako su oba testa napravljena da otkriju aktivne infekcije.

"Svaki dan koji prođe bez odluke španske vlade da angažuje apoteke da izvedu testove je izgubljen dan u borbi protiv pandemije", rekao je zamjenik madridskog regiona Ignjasio Aguado na današnjoj konferenciji za novinare.

Aguado dodaje da je cilj da se dopre do što više Madriđana.

"Ako ne dođemo do svih stanovnika madridske regije prije Božića, moraćemo da pitamo ministra zdravlja zašto se to nije desilo, poručio je on.

Ministar zdravlja je rekao da razmatra o ideji, ali šef za hitne situacije Fernando Simon je rekao da je inicijativa naišla na zabrinutost, uključujući i efikasnost testa, pa i zakonska pitanja.