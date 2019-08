Mačetom brutalno ubijao ljude na ulici

Pored ljudi koje je ubio divljajući mačetama, napadač je ostavio i dvije teško povrijeđene osobe u Garden Groveu i Santa Ani.

Prema izvještaju policije, napadač je bio naoružan sa dvije velike mačete i na veoma brutalan način napao je nekoliko žrtava.

On je prvo opljačkao stan u kompleksu apartmana gdje je živio, gdje je ubio dvije osobe, a zatim je opljačkao i pekaru, poslovnicu osiguranja i benzinsku stanicu. Ispred jedne prodavnice ubio je čuvara te još jednu osobu u restoranu podzemne željeznice.

Policajci su napadača zatekli ispred prodavnice gdje je ubio čuvara te im se predao.

Man Fatally Stabs 4 in #California crime spree...A security guard was fatally stabbed in this 7-Eleven in #SantaAna , California. #USA

He is one of those killed...

One person is arrested in connection with the killings, apparently are a random series of attacks. pic.twitter.com/vOVUc3Pn5q

— Trama (@Trama70602212) August 8, 2019