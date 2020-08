Lukašenko: Podmetnuli su mi koronu, istražujemo ko je to uradio

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se nije slučajno razbolio od virusa korona, već mu je, kako tvrdi, bolest "podmetnuta".

"Podmetnuli su mi virus korona. Sada to istražujemo", rekao je Lukašenko, prenosi Sputnjik.

"Nikada nismo negirali postojanje korona virusa, nego su tako interpretirali mediji. Kako bi neko mogao da porekne nešto što zaista postoji? To je prva stvar, a drugo - zbog činjenice da smo s tim u vezi bili veoma oprezni, virus se razvijao sporije nego kod ostalih. Čak znam i imena dvoje ljudi koji su ga donijeli. Ja sam morao sve to da uradim. Sve sam kontrolisao. Mogu i da me ubiju, ali nigdje neću bježati", rekao je Lukašenko.

On je naglasio da je bolest preležao "na nogama" i da je imao lakšu kliničku sliku.

Prema posljednjim informacijama, u Bjelorusiji je zabilježeno 68.503 slučaja zaraze korona virusom, od čega je 580 osoba umrlo.