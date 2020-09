Lukašenko: Ako Bjelorusija doživi kolaps, sljedeća će biti Rusija

Predsjednik Belorusije Aleksanda Lukašenko dao je juče intervju najpoznatijim ruskim novinarima u kom je naveo da nema nameru da se povuče uprkos masovnim protestima u zemlji koji traju od predsjedničkih izbora održanih u avgustu.

Lukašenko je za demonstracije prvobitno okrivio SAD, a smatra i da ovi protesti treba da predstavljaju upozorenje za Rusiju.

- Sve ovo je veoma bolno i čak i tragično za mene, ali to ne znali da odustajem. Gledam na ovo filozofski, jednog dana (Bog) će me pozvati gore. Ali sada moram da zaštitim ono što je stvoreno našim rukama, da zaštitim ljude koji su to stvorili, a to je većina - rekao je Lukašenko za ruske medije.

Kako je dodao, ukoliko "Belorusija doživi kolaps, sljedeća će biti Rusija".

Lukašenko je naveo da nema o čemu da razgovara sa liderima aktuelnog protesta. Dodao je da je spreman na održavanja prevremenih predsjedničkih izbora, naglasivši da je sve bliže takvoj odluci.

Očekuje se da će Lukašenko posjetiti Moskvu naredne nedjelje.