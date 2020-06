Luka je usvojio djevojčicu koju je 20 porodica odbacilo

Ciliegie a colazione 🍒 #albatrapanese #nataperte #vistupiremocondifettispeciali #ilgattogiorgio #trisomia21 #t21 #downsindrome #sindromedidown #sindromededown #singledad #singledadlife #adoption #diversityandinclusion #divercityisbeautiful #cromosomo21 #inclusion #sendofeliz #goodvibes #sejafeliz #famiglia #padresingle #paternita #adozione

A post shared by Luca Trapanese (@trapaluca) on May 25, 2020 at 3:29pm PDT