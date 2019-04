Grupa lovokradica ganjali su nosoroga kada se iznenada pojavio slon koji je napao jednog od njih. Preživjela trojica su uklonila tijelo i pobjegla, ali su a pronašli lavovi koji su ga rastrgali.

Dijelove tijela tražili rendžeri Parka Kruger, a u potrazi je učestvovao i helikopter.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh

— SA Police Service (@SAPoliceService) 6. travnja 2019.