Lovci nakon sezone masovno ubijaju svoje pse VIDEO

Desetinama hiljada lovačkih pasa u Španiji prijeti smrt u agoniji, jer ih njihovi vlasnici masovno ostavljaju da uginu. Razlog? Sezona lova se bliži kraju, a lovcima su psi preveliki trošak u ostatku godine.

Zato ih se rješavaju na izuzetno okrutne načine - bacanjem u bunare, uz zatvaranje otvora kako ne bi mogli pobjeći, vezivanjem za šine, rezanjem vrata, vješanjem ili čak i spaljivanjem.

Nažalost, ovo nije prvi put da se to događa - odbacivanje španskih hrtova, poznatih po imenu galgos, već je odavno prešlo u sramnu tradiciju u ovoj zemlji. Španska udruženja za zaštitu životinja procjenjuju da se svake godine ubije ili ostavi do 50 hiljada hrtova, prenosi britanski The Sun.

Britanska volonterka Ana Clements, koja živi u Španiji, već godinama vodi kampanju za spas hrtova. Svake godine ona i udruga SOS Galgos iz Barselone spasu oko 350 odbačenih hrtova.

"Ovo je španska prljava tajna i nešto što turisti rijetko vide. Očekujemo dolazak na hiljade napuštenih pasa, ali mi i ostale dobrotvorne organizacije se ne možemo nositi s tolikim brojem. Ne možemo ih spasiti sve. Kad su lovci gotovi s njima, brutalno ih tretiraju - neke bacaju u bunare, a otvore poklapaju drvećem. Međutim, neki psi prežive i nedavno smo imali jednog koji je spašen kad je prolaznik čuo njegov cvilež. Ležao je u vodi na dnu bunara, teško pothranjen i s dubokim rezovima na vratu. Vatrogasci su ga uspjeli izvući na sigurno i sad se oporavlja u porodici u kojoj je voljeni ljubimac", ispričala je ova aktivistkinja.

Španski lovci često odbacuju i hrtove koji se ne pokažu dobrima u lovu ili se ne pridržavaju striktnih pravila. No budući da ovu pasminu zakon klasifikuje kao radnog psa, na njega se ne odnosi zakonska zaštita za kućne ljubimce.

"Glagueros (lovci) su ranije obično vješali pse s mostova, ali to se danas događa rjeđe, jer shvaćaju da se to ne odražava dobro na njihov imidž u javnosti, ali ih zato redovno odbacuju na benzinskim pumpama ili ih jednostavno ostavljaju pored puteva. Prošle godine je bio slučaj da je neko svezao čak 20 hrtova za šine, tako da su svi ubijeni kad je voz naišao. Ovo je dugotrajna tradicija u nekim ruralnim područjima i mnogi ljudi se previše boje da bi progovorili protiv toga. Turisti ne vide okrutnost, a vlada sporo preduzima akciju, jer je lovački lobi premoćan", kaže Clements.