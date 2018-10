London: Policija ispituje sumnjiv paket FOTO

U saopštenju se navodi da je policija postavila kordone i zatvorila puteve.

Victoria Embankment closed at #Westminster Bridge - heard a boom and shake. Police on scene. Reportedly a suspicious package. pic.twitter.com/42YUcYcmJX

Fotograf Rojtersa javio je da je u blizini zgrade Ministarstva, sjeverno od zgrade Parlamenta, vidio mašinu za onesposobljavanje eksplozivnih naprava.

Police have closed off much of the Embankment, from Westminster Bridge past New Scotland Yard and the MOD pic.twitter.com/LJx46knbji

