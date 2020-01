Ljubio švalerku na utakmici, pa se pokajao

Kada muškarac vara svoju ženu vrlo je mali izbor mjesta na koju može da odvede onu sa kojom vara. Jer velike su šanse da bude otkriven. Jedno od idealnih mjesta na koje su preljubnici mogli da odu su utakmice. Muškarac pođe od te pretpostavke da mu supruga ne prati sport i da sigurno neće gledati određeni meč, pa onda „djevojku” može da odvede na sportsku manifestaciju. Ali ne lezi vraže!

Na prijateljskoj utakmici između fudbalera ekvadorske Barselone i lokalnog rivala Delfina, dvoje su se zagrljeni ljubili, a kada su shvatili da su ih svi vidjeli na video bimu, muškarac je samo sklonio ruku sa djevojke i odmakao se!

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife...😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD

— 🌺𝑹𝑨𝑪𝑯𝑬𝑳🌺 (@RMata0312) January 19, 2020