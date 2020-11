Ljuba umrla od korone na pragu bolnice: Dvije nedjelje se mučila, ni PCR test nisu htjeli da joj urade

Ljuba Jurčenko (63) preminula je 18. novembra na pragu bolnice u Putivlu u Ukrajini, nakon dvije nedjelje borbe sa korona virusom u kućnim uslovima. Nesrećnu ženu navodno ljekari nisu željeli ni da testiraju, jer nije imala dovoljno simptoma kovida-19.

Kobnog dana Ljuba je došla kako bi je primili u bolnicu jer više nije mogla da stoji na nogama. Nažalost nije dočekala prijem.

- Samo je vrisnula, pala i umrla. Moja draga Ljuba je umrla, i dalje to ne mogu da prihvatim - kaže Olga Bordakova, Ljubina kuma.

Ona kaže da je Ljuba bila bolesna oko dvije nedjelje. Svaki put kada bi je pozvala Ljuba je govorila da se loše osjeća i da joj je temperatura preko 39.

- Međutim, nije ostala bez čula mirisa ili ukusa, nije imala bolove u tijelu, ali se žalila na malaksalost. Pitala sam je što se ne testira na koronu, a ona je rekla da su joj rekli da nema dovoljno simptoma za test - tvrdi Bordakova.

Na dan smrti trebalo je da joj u bolnici urade skener. Međutim, preminula je kada je stigla ispred klinike.

- Ona je molila da joj urade PCR test i tek su joj ga uradili u ponedjeljak. U srijedu je već bila na ivici života i smrti. Naglo joj je opala saturacija. Dat je nalog za hospitalizaciju, ali je nije dočekala. Nisu mogli da joj nađu mejsto ranije?! Zašto je nisu primili u bolnicu odmah u ponedjeljak. Zašto se ljekar koji ju je prvo pregledao i otvorio joj bolovanje nije zapitao da bi možda bronhitis, od kog je mislio da je bolovala, do tada već prošao - pita se Ljubina drugarica Svetlana Šalapovalova.

Dr Ala Čižik, koji je pregledao Ljubu ima svoju verziju događaja. Ona kaže da je Hitna pomoć odbila da dođe po pacijenta jer nije imalo mjesta u bolnici za nekog kome nije potvrđen korona virus.

Ona tvrdi da je sama pokušavala da joj obezbijedi mjesto u bolnici, ali bez uspjeha.

- U pitanju je pacijent sa hroničnim bronhitisom. Liječila sam je u martu ove godine i sada. Do srijede je njeno stanje bilo dobro, saturacija je bila 94. U srijedu kada je došla saturacija joj je bila 31. Dok je sjedela u ordinaciji skočila je na 50 odsto. Naravno, odmah sam počela da tražim bolnički krevet. Zvala sam i Hitnu pomoć, ali oni su me odbili rekavši da saturacija nije dovoljno niska - tvrdi Čižik.

Ona kaže da su joj iz Hitne poručili da će pacijentkinju preuzeti tek kada joj se obezbijedi bolnički krevet.

- Naravno, počela sam da zovem bolnice, niko nije imao slobodno mjesto. Zvala sam Konotop, Sumiju i Belopilju, gdje rade i moji prijatelji. Potezala sam veze, ali bez uspjeha - kaže doktorka.

Ona tvrdi da je izdala elektronski uput za hitnu hospitalizaciju, ali da je Ljuba tada "nestala".

- Žena je izašla na vrata i otišla negdje, nisam je ja izbacila. Zvala sam njenu porodicu i objasnila im da je u lošem stanju i da jurim krevet u bolnici. Kako se ispostavilo, ona je sama otišla do bolnice, gdje su je odmah uputili na rendgen, koji smo mi uradili dvije nedjelje prije toga i pokazivao je da ima bronhitis. Onda su joj rekli da joj treba uput za hitan skener. Zvala me je i ja sam dala uput, a posle su me pozvali iz bolnice, posle sat vremena i rekli mi da je umrla - tvrdi doktorka.

Ukrajina već nedjeljama bije tešku bitku sa korona virusom i očigledno gubi. Već dve nedjelje zdravstveni sistem im je u kompletnom haosu. U bolnicama više nema mjesta, a pacijenti umiru usljed nedostatka kiseonika.