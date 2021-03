Vodeći britanski epidemiolog DŽonatan Van-Tam rekao je da još nije sigurno da li će Britanci moći na odmor ovog ljeta u inostranstvo.

"Da li ćemo moći da idemo u Evropu ovog ljeta zavisi od toga šta će reći i uraditi druge zemlje po pitanju stranih turista", rekao je on.

On je dodao da na to pitanje ne može da da čvrst odgovor. "Jednostavno sada ne postoji jasan odgovor na to pitanje, i dalje postoji velika neizvjesnost", rekao je Van-Tam.