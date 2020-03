Ljekar izliječio pacijenta od virusa korona pa otkrio šta je najbolje što trenutno možemo učiniti

Ljekar koji je izliječio jednog pacijenta od korona virusa u intervjuu je objasnio šta ga najviše brine i otkrio šta je najbolje što trenutno možemo učiniti.

Ljekar Sam Fink liječio je dvoje ljudi od korona virusa COVID-19, pa je na osnovu iskustva koje ima za televiziju CNN objasnio što ga najviše brine u vezi s novom zaraznom bolešću.

On se uključio u dnevnik iz svoje kancelarije i objasnio zbog čega je izjavio da ga “ništa nije zabrinulo kao ovaj virus”.

– Objavio sam post na Fejsbuku, jer je svih 13 ljudi bilo pozitivno. Dobili su virus na skijanju u Italiji za jedan dan. Poslije jednog dana neki su se osjećali bolesno, a poslije dva-tri dana svi su bili bolesni. Imali su temperaturu, a nakon sedam dana i suvi kašalj, dok su neki imali poteškoće doći do vazduha. Sljedeće sedmice četvoro je bilo hospitalizovano, uključujući i moje pacijente. Troje hospitalizovanih je stavljeno na intenzivnu njegu. Srećom, moj pacijent je juče – pušten kući – priča ljekar Fink.

On je na Fejsbuku objavio post koji glasi: “30 godina radim ovaj posao i vidio sam sve, ili sam barem tako mislio, ali ništa me nije zabrinulo kao ovo.”

Voditelj ga je zbog tih riječi pitao šta ga najviše brine u vezi s novim korona virusom i šta se, prema njegovom mišljenju, može učiniti po tom pitanju.

– Da, nikad se nisam sreo s bolešću kojom se svih 13 ljudi zarazilo, a od njih 13 četvoro završilo na intenzivnoj njezi. Oni koji su bili na intenzivnoj njezi bili su u četrdesetim, pedesetim i šezdesetim godinama. Samo jedan od njih već je bolovao od neke bolesti. Zato me to brine. Ono što trebamo učiniti sada je odmah zatvoriti škole. Djeca se dobro bore s ovim virusom, ali ako kod kuće imaju djeda, on može završiti na intenzivnoj njezi. Moramo pomoći zdravstvenom sistemu da se izbori s ovim, a jedan od načina na koji to možemo učiniti je minimalizovati broj oboljelih. Korona virus je ovdje, prisutan je, ne možemo mnogo učiniti povodom toga, ali možemo dati sve od sebe da smanjimo broj zaraženih – objašnjava on.

Razgovoru se pridružio i ljekar Sanjaj Gupta, američki neurohirurg i medicinski izvjestilac, koji je pitao Finka kako on smatra da bi se mogao riješiti problem s nedovoljnim brojem kreveta i mehaničkih ventilatora u bolnicama.

– To je teško pitanje, jer mi moramo raditi s onim što imamo sada. Trenutno je urađeno svega nekoliko testova, nemamo vakcinu, ali bi jedna mogla biti spremna u roku od šest mjeseci. Ipak, neće se moći izboriti s ovom epidemijom. Nemamo tretman, iako ljudi koji su veoma bolesni mogu pokušati eksperimentalne tretmane. Moje mišljenje je da sada možemo pomoći samo tako što ćemo smanjiti broj oboljelih. To je, prema mom mišljenju, najbolji pristup, jer ne želim da se nađemo u situaciji da donosimo odluke koje donose u Italiji. Ja sam odrastao u Americi i nikad nismo morali donositi takve odluke – rekao je on i istakao da je među 13 oboljelih u Italiji najstarija osoba iz grupe, koja je imala 82 godine, imala najblaže simptome, što znači da se ne možemo osloniti na pretpostavke da su stariji ljudi ugroženiji, prenosi Klix.