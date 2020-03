Naime, na društvenim mrežama kruže snimci brojnih vjernika koji ližu metalne predmete u džamijama kako bi pokazali da se ne plaše opasnog virusa koji je u svijetu odnio više od 3.000 života.

U epicentru virusa korona, u Komu, roditelji su čak i decu tjerali da jezikom dodiruju svetilišta kako bi "ojačali". Grad Kom je inače sedmi po veličini grad u Iranu, u kom živi skoro milion stanovnika, te je mogućnost prenošenja zaraze ogromna.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020