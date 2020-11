Likvidacija u Švajcarskoj nema veze sa terorizmom

Kako se navodi, u incidentu je korišćeno službeno oružje, ne navodeći više detalja o potencijalnim smrtnim slučajevima ili povredama, prenois Rojters.

Novine Blik citirale su svjedoka koji je rekao da je video dvojicu muškaraca kako leže na zemlji nakon pucnjave.

Osoba upoznata sa situacijom rekla je da se čini da incident nije povezan sa terorizmom.

BREAKING - At least two people have been shot and wounded in an incident, which has not yet been classified as a terrorist attack, in #Bienne (Switzerland) less than an hour ago.

Police fired at least five shots, eyewitnesses said.pic.twitter.com/MSvMAftAVd

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 12, 2020