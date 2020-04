Lideri EU saglasni u vezi sa radom na osnivanju fonda za oporavak

Ona je novinarima u Berlinu nakon video-konferencije lidera EU rekla da i dalje postoje nesuglasice u vezi sa pojedinim stvarima.

Merkelova je istakla da je takav fond i u interesu Njemačke, te da će Berlin morati da obezbijedi veći doprinos budžetu EU u budućnosti.

-Svima je jasno da nam je potreban takav fond za oporavak. Želim da vrlo jasno istaknem da je takvo zajedničko rješenje u njemačkom interesu jer se stvari mogu dobro odvijati za Njemačku ako se dobro odvijaju za Evropu - navela je Merkelova.

Saglasnost lidera u vezi sa zajedničkim radom na osnivanju fonda za oporavak potvrdio je i premijer Holandije Mark Rute.

On je na svom Tviter nalogu napisao da će evropski lideri raditi u konstruktivnom smjeru, na bazi prijedloga Evropske komisije na zajedničkom fondu za oporavak, povezanom sa višegodišnjim budžetom.

#EUCO: De impact van corona is in de hele EU enorm, ook economisch. Het eurogroep-pakket voorkomt acute financiële problemen. We gaan op basis van voorstellen Europese Commissie constructief werken aan gezamenlijke strategie voor herstelfase, gekoppeld aan de meerjarenbegroting.

