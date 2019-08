Lider ISIL-a pokušao položiti zakletvu, ali mu ptica nije dozvolila

Snimak je zabilježila jemenska grana ISIL-a, a na snimku se vidi čovjek na koljenima koji neuspješno pokušava pročitati zakletvu.

Čovjek je identifikovan kao Abu Muhammad el-Adeni, a životinja mu je očigledno “izvukla živce” kreštanjem, dok ga je njegov kolega pokušao ohrabriti govoreći mu da “ostane miran i hladan”.

Elizabet Kandal, stručnjakinja za Bliski istok s Oksforda koja je podijelila ovaj video, kazala je da je snimak nastao 2017. godine, a objavila ga je El-Kaida ranije ove sedmice u nastojanju da ismiju svoje regionalne rivale.

Pogledajte video:

#ISIS #Yemen thwarted by loudly squawking bird:

Heroic bird relentlessly drowns out ISIS-Y's attempt to renew allegiance to the caliph. Leader's feeble memory adds to the woes... These bodged "takes" didn't make it into the official video of this solemn event, released end July pic.twitter.com/8w7sp79LcL

— Elisabeth Kendall (@Dr_E_Kendall) August 13, 2019