Lider Al Kaide ubijen u Јemenu

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je ranije da su SAD ubile Rajmija u kontraterorističkoj operaciji u Јemenu.

BREAKING: In audio message #AlQaeda in the Arabian Peninsula confirms the killing of its leader, Qasim al-Raymi in a #US drone strike in #Yemen, appoints Khalid Batarfi as the groups new leader. pic.twitter.com/krtWYO1J8n

— Mogadishu Update (@Magdashi3) February 23, 2020